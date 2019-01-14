Камельзон: на Australian Open вся надежда на Касаткину — она сильнейшая в России

Член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон выразил мнение, что сильнейшей теннисисткой страны на Australian Open — 2019 является десятая ракетка мира Дарья Касаткина.

«Пока Касаткина не в своей лучшей форме. Она проиграла первый матч на турнире в Сиднее, но всё-таки это была подготовка к главному турниру января. Сейчас для Дарьи главное — на характере пройти первые пару кругов. Ну а уже потом она может выйти на уровень, который соответствует рейтингу. Именно на Касаткину в Австралии будет вся надежда — она сильнейшая теннисистка страны. Но говорить что-то конкретное о шансах выиграть турнир можно будет только после первого матча.

Мало что можно сейчас предсказать — о себе могут заявить первые 20–30 теннисисток рейтинга WTA. Внутри этой группы силы выравнялись. Сейчас нет такого сильного превосходства, какое несколько лет назад было у сестёр Уильямс, Шараповой или Виктории Азаренко. Нет яркой звезды, о которой можно точно сказать, что она будет в полуфинале и станет претендовать на титул. Много теннисисток показывают классную игру, но — за счёт физподготовки. Все кинулись в эту сторону, даже Шарапова стала заниматься. Именно физподготовка сейчас определяет статус. Тот, кто лучше накачан, — тот выиграет", — цитируют Камельзона «Известия».

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Касаткина сыграет с представительницей Швейцарии Тимей Бачински.