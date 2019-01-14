Федерер: восхищаюсь Марреем: он перепробует все варианты, чтобы обыграть тебя

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что восхищается характером и техникой британца Энди Маррея, который в ближайшее время намерен завершить карьеру из-за серьёзных проблем с тазобедренным суставом.

«Маррей? Он перепробует все варианты, чтобы тебя обыграть. Он может подрезать, атаковать, защищаться, менять тактику, ходить к сетке ради победы. Мне нравится это. Он полностью оставляет себя на корте.



Думаю, он не жалеет о проигранных матчах. В нём мне это нравится. Не понимаю, когда игрок может выйти и делать только то, что у него получается, и больше ничего не предпринимать. Он не такой. Маррей – один из лучших оборонительных игроков в истории, при этом он довольно крупный, как Джокович. Я восхищаюсь Энди и его подходом к делу», – приводит слова Федерера официальный сайт Australian Open.