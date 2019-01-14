Томич: надеюсь, Хьюитта уберут из сборной Австралии и у нас будет другой капитан

Австралийский теннисист Бернард Томич объяснил, почему хочет лишить 37-летнего Ллейтона Хьюитта капитанской повязки в национальной команде на Кубке Дэвиса.

«У нас много проблем. Многие игроки недовольны: я, Кирьос, Коккинакис. Хьюитт никому не нравится. Раньше он ненавидел австралийскую федерацию, а теперь её обожает. Наверное, дело в деньгах. Он использует их ресурсы и получает от этого выгоду. Все, кому достались „уайлд-кард“ на Australian Open, находятся под его опекой. Эти спортсмены работают с его менеджерами, они преследуют общие интересы.



Как капитан на Кубке Дэвиса он всё делает неправильно. Я был самым молодым игроком в истории команды, когда выступил за неё в 15 лет, но решил уйти. Многие так поступают. Ллейтон – чемпион, он невероятный теннисист, но сейчас нам нужен другой капитан», – цитирует Томича Tennis World USA.