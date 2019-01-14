Остапенко: для выступления на таком уровне мало двух-трёх недель подготовки

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после проигрыша представительнице Греции Марии Саккари со счётом 1:6, 6:3, 2:6 в первом круге Australian Open заявила, что была не полностью готова к новому сезону.



«Я расстроена. Понимала, что не полностью готова к новому сезону, но делала всё, чтобы сыграть на первом турнире. Для выступления на таком уровне недостаточно двух-трёх недель подготовки. Раньше из-за запястья я не могла много тренироваться, приходилось осторожничать, боялась бить во всю мощь. Сейчас меня ничего не беспокоит, могу работать в полную силу и проводить больше матчей.



Жаль, что не удалось показать свой максимум, несмотря на все старания. Ещё сыграю в парном разряде, а потом, после турнира, хочу уехать, побыть в одиночестве и всё обдумать. Затем вновь возобновлю тренировки», — приводит слова Остапенко официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Шарапова впервые с 2014-го выиграла матч под ноль. Как это было В стартовый день в Мельбурне играли Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей провёл последний матч в карьере.