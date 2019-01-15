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Медведев разгромил Харриса в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Медведев разгромил Харриса в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Даниил Медведев (15) успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии, разгромив южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса – 6:1, 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Медведева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. Харрис отметился 6 подачами навылет и 4 двойными ошибками, не сумев реализовать ни одного брейк-пойнта из 4.

Следующим соперником 15-й ракетки турнира станет американец Райан Харрисон, обыгравший чеха Иржи Веселы – 6:0, 7:5, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

Посмотреть сетку мужского турнира можно на «Чемпионате».

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Ллойд Джордж Харрис
Ллойд Джордж Харрис
119
ЮАР
1:6
2:6
1:6
 
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
19
Россия
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