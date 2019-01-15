Медведев разгромил Харриса в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Даниил Медведев (15) успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии, разгромив южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса – 6:1, 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Медведева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. Харрис отметился 6 подачами навылет и 4 двойными ошибками, не сумев реализовать ни одного брейк-пойнта из 4.

Следующим соперником 15-й ракетки турнира станет американец Райан Харрисон, обыгравший чеха Иржи Веселы – 6:0, 7:5, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

Посмотреть сетку мужского турнира можно на «Чемпионате».