Мертенс, Потапова и Ван Цян пробились во второй круг Australian Open

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 12 номером, пробилась во второй раунд соревнований, обыграв словачку Анастасию Шмидлову – 6:2, 7:5. В следующем круге 12-я ракетка турнира встретится с победительницей противостояния Чжу Линь (Китай) – Маргарита Гаспарян (Россия).

В параллельной встрече другая россиянка Анастасия Потапова обыграла француженку Полин Пармантье – 6:4, 7:6 (7:5). Во втором круге Потапова встретится с американкой Мэдисон Кис (17).

В другой встрече китаянка Ван Цян (21) оказалась сильнее француженки Фионы Ферро – 6:4, 6:3. В следующем раунде Ван встретится с победительницей противостояния Зарина Дияс (Казхастан) – Александра Крунич (Сербия).

В прошлогоднем финале Australian Open датчанка Каролина Возянцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.