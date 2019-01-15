Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Мертенс, Потапова и Ван Цян пробились во второй круг Australian Open

Мертенс, Потапова и Ван Цян пробились во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 12 номером, пробилась во второй раунд соревнований, обыграв словачку Анастасию Шмидлову – 6:2, 7:5. В следующем круге 12-я ракетка турнира встретится с победительницей противостояния Чжу Линь (Китай) – Маргарита Гаспарян (Россия).

В параллельной встрече другая россиянка Анастасия Потапова обыграла француженку Полин Пармантье – 6:4, 7:6 (7:5). Во втором круге Потапова встретится с американкой Мэдисон Кис (17).

В другой встрече китаянка Ван Цян (21) оказалась сильнее француженки Фионы Ферро – 6:4, 6:3. В следующем раунде Ван встретится с победительницей противостояния Зарина Дияс (Казхастан) – Александра Крунич (Сербия).

В прошлогоднем финале Australian Open датчанка Каролина Возянцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
14
Бельгия
6:2
7:5
 
Анна Шмидлова
Анна Шмидлова
59
Словакия
15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
Полин Пармантье
55
Франция
4:6
6:7
 
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова
89
Россия
15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Цян
Ван Цян
21
Китай
6:4
6:3
 
Фиона Ферро
Фиона Ферро
98
Франция
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент