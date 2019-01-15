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Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open, отдав лишь два гейма

Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open, отдав лишь два гейма
Теннис / Australian Open 2019

Американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, уверенно прошла во второй раунд соревнований, обыграв немку Татьяну Марию – 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 50 минут. На счету Уильямс 2 эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 8 при отсутствии двойных ошибок. Её соперница отметилась 3 подачами навылет и 7 двойными ошибками.

Во втором круге Australian Open Серена встретится с победительницей пары Эжени Бушар (Канада) – Пэн Шуай (Китай).

В параллельной встрече представительница Великобритании Йоханна Конта обыграла австралийку Айлу Томлянович – 7:6, (7:4) 2:6, 7:6 (10:7).

В прошлогоднем финале Australian Open датчанка Каролина Возянцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Посмотреть сетку женского турнира можно на «Чемпионате».

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
15 января 2019 года, вторник. 04:30 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
Татьяна Мария
73
Германия
0:6
2:6
 
Серена Уильямс
Серена Уильямс
16
США
15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
Йоханна Конта
38
Великобритания
7:6
2:6
7:6
Айла Томлянович
Айла Томлянович
47
Австралия
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