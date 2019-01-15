Зверев, Чорич и Симон пробились во второй круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под четвёртым номером на Открытом чемпионате Австралии, обыграл в первом раунде соревнований словенца Аляжа Бедене — 6:4, 6:1, 6:4.



Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Жереми Шарди (Франция) – Уго Умбер (Франция).

В параллельном матче 11-я ракетка турнира Борна Чорич обыграл бельгийца Стива Дарси – 6:1, 6:4, 6:4. Во втором круге Чорич сразится с венгром Мартоном Фучовичем.

В другой встрече Жиль Симон (29) взял верх над американцем Бьорном Фрэтэнджело – 7:6 (7:2), 6:4, 6:2. В следующем раунде француз сыграет с австралийцем Алексом Болтом. Он обыграл Джека Сока — 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.