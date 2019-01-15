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Зверев, Чорич и Симон пробились во второй круг Australian Open

Зверев, Чорич и Симон пробились во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под четвёртым номером на Открытом чемпионате Австралии, обыграл в первом раунде соревнований словенца Аляжа Бедене — 6:4, 6:1, 6:4.

Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Жереми Шарди (Франция) – Уго Умбер (Франция).

В параллельном матче 11-я ракетка турнира Борна Чорич обыграл бельгийца Стива Дарси – 6:1, 6:4, 6:4. Во втором круге Чорич сразится с венгром Мартоном Фучовичем.

В другой встрече Жиль Симон (29) взял верх над американцем Бьорном Фрэтэнджело – 7:6 (7:2), 6:4, 6:2. В следующем раунде француз сыграет с австралийцем Алексом Болтом. Он обыграл Джека Сока — 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
15 января 2019 года, вторник. 06:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
4
Германия
6:4
6:1
6:4
 
 
Аляж Бедене
Аляж Бедене
67
Словения
15 января 2019 года, вторник. 04:30 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Борна Чорич
12
Хорватия
6:1
6:4
6:4
 
 
Стив Дарси
Стив Дарси
321
Бельгия
15 января 2019 года, вторник. 05:15 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Бьорн Фрэтэнджело
Бьорн Фрэтэнджело
133
США
2
6:7
7
4:6
2:6
 
 
Жиль Симон
Жиль Симон
30
Франция
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