С. Уильямс: я всегда хотела, чтобы первая кукла моей дочери была темнокожей

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала об отношениях с дочкой Олимпией и о выборе кукол для неё. В первом круге Australian Open уроженка Сагинау обыграла немку Татьяну Марию со счётом 6:0 6:2.



«Олимпия сейчас требует много внимания, поэтому я постаралась уехать сюда. Шучу. Быть мамой здорово, а мамой Олимпии — в частности. Я испытываю особенные ощущения.

Я очень хотела, чтобы у неё была темнокожая кукла. В детстве у меня не было возможности получить такую. И я подумала: «Хочу, чтобы первая кукла дочери был темнокожей». Да, Олимпия — мулатка. Думаю, её вторая кукла будет со светлой кожей. Я хочу учить её любви и простым человеческим ценностям — любить друг друга вне зависимости от цвета кожи", — цитирует Уильямс официальный сайт Australian Open.

Серена также рассказала об ожиданиях от сезона.

«Я не хочу ставить перед собой целей относительно рейтинга. Думаю, у меня было достаточно негативного опыта в связи с этим. Я всегда жду от себя максимума, и всё, что ниже, мне не подходит. Я просто знаю, что двигаюсь в правильном направлении», — сказала американка.

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