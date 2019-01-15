Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Евгений Донской в первом раунде Открытого чемпионата Австралии обыграл серба Ласло Джере – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5).

Продолжительность поединка составила 3 часа и 1 минуту. Россиянин 13 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, также на его счету 5 брейк-пойнтов из 5. У его соперника 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

За право выйти в третий круг Australian Open Донской сразится с победителем пары Филип Краинович (Сербия) – Марко Чеккинато (Италия, 17).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

Посмотреть сетку мужского турнира можно на «Чемпионате».