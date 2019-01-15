Джорджи разгромила Якупович в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Итальянская теннисистка Камила Джорджи, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 27-м номером, вышла во второй круг, разгромив представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Камила 7 раз подала навылет, активно выиграла 12 очков и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 8 виннеров и 25 неточностей.

За выход в третий круг Джорджи поспорит с победительницей поединка Ана Богдан (Румыния) — Ига Свёнтек (Польша, Q).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.