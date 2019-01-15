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Джорджи разгромила Якупович в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Джорджи разгромила Якупович в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Итальянская теннисистка Камила Джорджи, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 27-м номером, вышла во второй круг, разгромив представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Камила 7 раз подала навылет, активно выиграла 12 очков и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 8 виннеров и 25 неточностей.

За выход в третий круг Джорджи поспорит с победительницей поединка Ана Богдан (Румыния) — Ига Свёнтек (Польша, Q).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

15 января 2019 года, вторник. 07:45 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Камила Джорджи
Камила Джорджи
28
Италия
6:3
6:0
 
Далила Якупович
Далила Якупович
83
Словения
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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