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Кис: травма колена оказалась более серьёзной, чем я думала

Кис: травма колена оказалась более серьёзной, чем я думала
Теннис / Australian Open 2019

Американка Мэдисон Кис прокомментировала победу над австралийкой Дестани Айавой в первом круге Australian Open со счётом 6:2, 6:2.

«Перед каждым матчем турнира „Большого шлема“ ты нервничаешь, а особенно, если перед этими соревнованиями вообще не играла. Конечно, я переживала. Я хотела почувствовать движение на корте и набрать ритм. Рада, что получилось победить достаточно быстро.

Травма колена оказалась более серьёзной, чем я думала сначала, поэтому мне потребовалось больше времени на восстановление. Я хотела бы начать сезон раньше, но этому было не суждено случиться. Важно было подготовиться на 100%. Я хочу провести год без травм, поэтому не стала торопить события.

Думаю, я стала лучше двигаться. Я очень сосредоточена на этом. Но даже важнее принимать верные решения при подходе к мячу. С этим пока возникают проблемы. Буду работать", — цитирует Кис официальный сайт турнира.

Во втором круге Мэдисон встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

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