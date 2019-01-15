Вихлянцева одолела Лепченко и сыграет с Бачински во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв американку Варвару Лепченко (Q) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Наталья дважды подала навылет, активно выиграла 39 очков и совершила 45 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 19 виннеров и 40 неточностей.

За выход в третий круг Вихлянцева поспорит с представительницей Швейцарии Тимей Бачински.

Australian Open. Женщины. Первый круг

Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 6:2, 6:1.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Касаткина взяла всего 3 гейма в матче с Бачински в первом круге Australian Open