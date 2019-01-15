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Вихлянцева одолела Лепченко и сыграет с Бачински во втором круге Australian Open

Вихлянцева одолела Лепченко и сыграет с Бачински во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв американку Варвару Лепченко (Q) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Наталья дважды подала навылет, активно выиграла 39 очков и совершила 45 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 19 виннеров и 40 неточностей.

За выход в третий круг Вихлянцева поспорит с представительницей Швейцарии Тимей Бачински.

Australian Open. Женщины. Первый круг
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 6:2, 6:1.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

15 января 2019 года, вторник. 06:50 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
Наталья Вихлянцева
134
Россия
2
6:7
7
6:2
6:4
Варвара Лепченко
Варвара Лепченко
139
США
15 января 2019 года, вторник. 08:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
Стефани Фёгель
85
Швейцария
2:6
1:6
 
Се Шувэй
Се Шувэй
27
Китайский Тайбэй
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