Чхун Хён впервые отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг Australian Open

Корейский теннисист Чхун Хён (24) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл волевую победу над американцем Брэдли Кланом — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Данная победа стала первой в карьере 22-летнего теннисиста, когда ему удалось уйти со счёта 0:2 по партиям.



Продолжительность матча составила 3 часа 41 минуту. На счету Чхуна 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 14. Клан отметился 22 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.



В параллельном матче первого раунда американец Джек Сок уступил австралийцу Алексу Болту — 6:4, 3:6, 2:6, 2:6.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.