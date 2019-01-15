А. Зверев: сейчас состояние моего тела близко к совершенству

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) прокомментировал свой успешный старт на Открытом чемпионате Австралии. В трёх партиях первого круга он оказался сильнее словенца Аляжа Бедене — 6:4, 6:1, 6:4.



«Это был первый официальный матч сезона, поэтому я был немного неаккуратен. Бедене первым оформил брейк, и это стало тревожным звоночком для меня — я заиграл лучше и сумел победить.



Состояние моего тела сейчас близко к совершенству. У меня были некоторые травмы, но сейчас я счастлив, как всё продвигается. Лодыжка по-прежнему немного воспалена, но с каждым днём отёк сходит», — цитирует Зверева официальный сайт соревнований.



Соперником Александа по второму раунду соревнований станет победитель пары Жереми Шарди (Франция) — Уго Умбер (Франция).