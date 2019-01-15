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Свитолина отдала всего 3 гейма Голубич в первом круге Australian Open

Свитолина отдала всего 3 гейма Голубич в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионата Австралии под шестым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич (Q) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Элина 9 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 10 виннеров и 22 ошибки.

За выход в третий круг Свитолина поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Катерина Козлова (Украина).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

15 января 2019 года, вторник. 09:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Голубич
Виктория Голубич
103
Швейцария
1:6
2:6
 
Элина Свитолина
Элина Свитолина
7
Украина
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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