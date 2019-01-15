Свитолина отдала всего 3 гейма Голубич в первом круге Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионата Австралии под шестым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич (Q) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Элина 9 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 10 виннеров и 22 ошибки.

За выход в третий круг Свитолина поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия) — Катерина Козлова (Украина).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.