Нисикори: мне очень жаль соперника, он играл намного лучше, чем я мог подумать

Японский теннисист Кей Нисикори (8) прокомментировал свой успешный старт на Открытом чемпионате Австралии. 29-летний теннисист уступал 0:2 по партиям поляку Камилю Майшхаку, но когда отыгрался и повёл с брейком в решающей партии, его соперник отказался от продолжения борьбы — 3:6, 6:7, 6:0, 6:2 3:0.



«Честно говоря, Камиль играл очень хорошо, намного лучше, чем я мог подумать. Было очень грустно завершить матч таким образом.



Я пытался играть лучше в каждом из сетов, но он по-прежнему играл в удивительный теннис, классно пробивал слева направо и в целом сегодня выступал очень хорошо. Я практически ничего не делал в четвёртом сете — ему было больно. Мне его очень жаль», — цитирует Нисикори официальный сайт соревнований.



Следующим соперником японца станет хорват Иво Карлович.