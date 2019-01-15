Кольшрайбер и Копил уверенно вышли во второй круг Australian Open

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер (32) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл уверенную победу над китайцем Ли Чжэ — 6:2, 6:2, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Кольшрайбера 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 6. Чжэ отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 10.



Соперником немца по второму раунду соревнований станет Жоау Соуза из Португалии.



В параллельном матче первого раунда румын Мариуш Копил в трёх партиях обыграл испанца Марселя Гранольерса — 6:3, 6:4, 6:4.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

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