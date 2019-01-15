Гаспарян пробилась во второй раунд Australian Open, Блинкова выбыла

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян добилась права выступить во втором круге Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.
Маргарита 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 22 виннера и 31 ошибка.
За выход в третий круг Гаспарян поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под 12-м номером.
Россиянка Анна Блинкова проиграла чешке Кристине Плишковой со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.
Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.
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Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.