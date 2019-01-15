Гаспарян пробилась во второй раунд Australian Open, Блинкова выбыла

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян добилась права выступить во втором круге Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Маргарита 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 22 виннера и 31 ошибка.

За выход в третий круг Гаспарян поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под 12-м номером.

Россиянка Анна Блинкова проиграла чешке Кристине Плишковой со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.