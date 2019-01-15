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Гаспарян пробилась во второй раунд Australian Open, Блинкова выбыла

Гаспарян пробилась во второй раунд Australian Open, Блинкова выбыла
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян добилась права выступить во втором круге Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Маргарита 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 22 виннера и 31 ошибка.

За выход в третий круг Гаспарян поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под 12-м номером.

Россиянка Анна Блинкова проиграла чешке Кристине Плишковой со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.

15 января 2019 года, вторник. 09:45 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Чжу Линь
Чжу Линь
118
Китай
6:4
2:6
2:6
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
91
Россия
15 января 2019 года, вторник. 09:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кристина Плишкова
Кристина Плишкова
101
Чехия
7
7:6
2
2:6
6:2
Анна Блинкова
Анна Блинкова
90
Россия
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