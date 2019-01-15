Шаповалов: я провёл практически идеальный матч с Андухаром

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал свой выход во второй круг Открытого чемпионата США. В трёх партиях он оказался сильнее испанца Пабло Андухара — 6:2, 6:3, 7:6 (7:3).



«Это был определённо очень хороший матч для меня. Я вышел очень настроенным и провёл действительно чистый матч. Да, я не смог подать на матч с первой попытки, но это теннис.



Пабло было нечего терять, поэтому он усилил игру под конец встречи и получил нужный результат. Я просто пытался сохранить спокойствие и уверенно провести тай-брейк. Матч сложился для меня практически идеально», — цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.

Следующим соперником 25-й ракетки соревнований станет представитель Японии Таро Дэниэл.