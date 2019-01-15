Кудерметова уступила Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Софье Кенин со счётом 3:6, 6:3, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Вероника 13 раз подала навылет, активно выиграла 39 очков и совершила 31 невынужденную ошибку. На счету её соперницы 2 эйса, 19 виннеров и 19 неточностей.

За выход в третий круг Кенин поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Кайя Канепи (Эстония).

Australian Open. Женщины. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша, Q) — Ана Богдан (Румыния) — 6:3, 3:6, 6:4.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.