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Кудерметова уступила Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Кудерметова уступила Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Софье Кенин со счётом 3:6, 6:3, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Вероника 13 раз подала навылет, активно выиграла 39 очков и совершила 31 невынужденную ошибку. На счету её соперницы 2 эйса, 19 виннеров и 19 неточностей.

За выход в третий круг Кенин поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Кайя Канепи (Эстония).

Australian Open. Женщины. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша, Q) — Ана Богдан (Румыния) — 6:3, 3:6, 6:4.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки.

15 января 2019 года, вторник. 10:40 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
Софья Кенин
37
США
6:3
3:6
7:5
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
111
Россия
15 января 2019 года, вторник. 10:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
177
Польша
6:3
3:6
6:4
Ана Богдан
Ана Богдан
82
Румыния
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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