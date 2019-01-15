Вихлянцева: не раз думала о билетах домой, но возвращалась в игру и побеждала

Россиянка Наталья Вихлянцева прокомментировала свой выход во второй круг Australian Open. В трёх партиях она обыграла американку Варвару Лепченко — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.



«Сегодня было тяжело, но я рада, что опять сумела пробиться во второй круг «Большого шлема». Для меня это был не первый матч, учитывая квалификацию, и были моменты, когда я уже думала о билетах домой, о том, что проиграла, но удавалось вернуться в игру и выигрывать. Теперь, после игры, я уже не думаю, что матч был тяжёлый — я выиграла и всё.



Переломный момент случился во втором сете — я сделала первый и второй брейк, после чего поняла, что надо давить и заканчивать. Конечно, здесь никто не сдаётся, но я понимала, что будет проще», — заявила Вихлянцева в интервью телеканалу Eurosport.



В следующем раунде Наталья сыграет с теннисисткой из Швейцарии Тимей Бачински, которая ранее обыграла россиянку Дарью Касаткину.



«Жалко, что Даша проиграла, но, видимо, Тимя лучше готова. Буду настраиваться на неё. Ни разу не играла с Бачински, посмотрим».

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