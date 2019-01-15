Джокович вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Цонгой

Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл уверенную победу над представителем США Митчеллом Крюгером — 6:3, 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету первой ракетки мира 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 20. Крюгер отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта.



Следующим соперником лидера посева станет французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга.

Ещё одним участником второго раунда стал немец Максимильян Мартерер, в трёх партиях обыгравший представителя Франции Глеба Сахарова — 6:3, 6:1, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.