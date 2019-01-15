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Джокович вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Цонгой

Джокович вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Цонгой
Теннис / Australian Open 2019

Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл уверенную победу над представителем США Митчеллом Крюгером — 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету первой ракетки мира 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 20. Крюгер отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта.

Следующим соперником лидера посева станет французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга.

Ещё одним участником второго раунда стал немец Максимильян Мартерер, в трёх партиях обыгравший представителя Франции Глеба Сахарова — 6:3, 6:1, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.

15 января 2019 года, вторник. 11:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
6:3
6:2
6:2
 
 
Митчелл Крюгер
Митчелл Крюгер
230
США
15 января 2019 года, вторник. 11:15 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Максимильян Мартерер
Максимильян Мартерер
71
Германия
6:3
6:1
6:3
 
 
Глеб Сахаров
Глеб Сахаров
252
Франция
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