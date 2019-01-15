Цибулкова проиграла Чжан Шуай в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 26-м номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Доминика 1 раз подала навылет, активно выиграла 15 очков и совершила 42 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 4 эйса, 29 виннеров и 31 ошибка.

За выход в третий круг Чжан Шуай поспорит с чешкой Кристиной Плишковой.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.