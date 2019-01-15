Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Цибулкова проиграла Чжан Шуай в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Цибулкова проиграла Чжан Шуай в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 26-м номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 2:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Доминика 1 раз подала навылет, активно выиграла 15 очков и совершила 42 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 4 эйса, 29 виннеров и 31 ошибка.

За выход в третий круг Чжан Шуай поспорит с чешкой Кристиной Плишковой.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

15 января 2019 года, вторник. 11:10 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулкова
25
Словакия
2:6
6:4
2:6
Чжан Шуай
Чжан Шуай
42
Китай
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент