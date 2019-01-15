Раонич обыграл Кирьоса и встретится с Вавринкой во втором круге Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич (16) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл уверенную победу над представителем Австралии Ником Кирьосом — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету 17-й ракетки мира 29 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7. Кирьос отметился 14 подачами навылет и 2 двойными ошибками. Взять подачу соперника австралиец шансов не имел.



Следующим соперником Раонича станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка.



Ещё одним участником второго раунда соревнований стал француз Жереми Шарди, который на супер-тай-брейке обыграл соотечественника Уго Умбера — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (10:6). За выход в третий раунд Шарди поборется с Александром Зверевым (4) из Германии.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.