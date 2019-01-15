Медведев: считаю абсурдным правило перехода между геймами

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой матч первого круга на Открытом чемпионате Австралии. В трёх партиях он обыграл южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса — 6:1, 6:2, 6:1.

«Мне всегда не нравилось правило, что когда ты на корте, который транслируется по телевидению, и там показывают рекламу, то на перерыв между геймами дают 90 секунд. Мы играли на том корте, где рекламы не было, поэтому на переход у нас было 60 секунд.



Пока в такую погоду ты дойдёшь до своего места, то останется уже секунд 40, так что я сказал супервайзеру, что это издевательство над игроками. Это правило не изменить, тем более прямо сейчас, но я считаю его абсурдным.



Я себя плохо чувствовал с самого начала матча. И в третьем сете я выиграл подачу соперника, веду 6:1, 6:2, 1:0, но меня начало тошнить. Я много работал над физикой, так что понимаю, что это, наверное, тепловой удар, поэтому особо и не нервничал», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Даниил поборется с американцем Райаном Харрисоном.