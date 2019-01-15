Петерсон: в матче с Шараповой терять мне будет нечего

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Марией Шараповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Игра состоится завтра, 16 января.

«С нетерпением жду этого матча. Уверена, что будет интересно. Я просто выйду на корт и буду сосредоточена на своей игре. Терять мне нечего, поэтому я постараюсь насладиться игрой.

Шарапова — очень сильная теннисистка. Ей удаётся прекрасно сохранять концентрацию. Она отдаёт все силы на корте. Мне нужно будет сделать то же самое", — приводит слова Петерсон Expressen.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Шарапова — о матче с Петерсон: мой тренер швед. Может, это мне поможет