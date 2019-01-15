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Гаспарян: никто не ожидал, что я смогу так быстро вернуться в тур

Гаспарян: никто не ожидал, что я смогу так быстро вернуться в тур
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян прокомментировал свой матч первого раунда Australian Open. В трёх партиях она обыграла китаянку Чжу Линь — 4:6, 6:2, 6:2.

«Неделю назад мне пришлось сняться с турнира в Окленде — травма была ещё до соревнований, но там всё ухудшилось. Тем не менее, я рада что играю здесь и рада что сумела одержать победу.

Для меня прошлый год был чем-то невероятным — никто не ожидал что я могу так быстро вернуться в тур. Тем не менее, у меня была цель и я очень хотела её добиться. Очень рада, что я здесь», — заявила Гаспарян в интервью телеканалу Eurosport.

Следующей соперницей Маргариты станет 12-я ракетка турнира из Бельгии Элисе Мертенс, которая ранее обыграла Анну Шмидлову из Словакии.

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