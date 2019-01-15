Гаспарян: никто не ожидал, что я смогу так быстро вернуться в тур

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян прокомментировал свой матч первого раунда Australian Open. В трёх партиях она обыграла китаянку Чжу Линь — 4:6, 6:2, 6:2.



«Неделю назад мне пришлось сняться с турнира в Окленде — травма была ещё до соревнований, но там всё ухудшилось. Тем не менее, я рада что играю здесь и рада что сумела одержать победу.



Для меня прошлый год был чем-то невероятным — никто не ожидал что я могу так быстро вернуться в тур. Тем не менее, у меня была цель и я очень хотела её добиться. Очень рада, что я здесь», — заявила Гаспарян в интервью телеканалу Eurosport.

Следующей соперницей Маргариты станет 12-я ракетка турнира из Бельгии Элисе Мертенс, которая ранее обыграла Анну Шмидлову из Словакии.

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019 Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.