В. Уильямс: были моменты, когда казалось, что матч уже в руках Бузэрнеску

Американка Винус Уильямс прокомментировала победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2.

«Соперница играла отлично. Здесь лёгких матчей не бывает. Я очень рада, что смогла сыграть лучше теннисистки, которая находится в отличной форме.

По ходу матча я постаралась играть лучше. Были моменты, когда казалось, что матч уже в её руках. Но я постаралась забыть о счёте и сосредоточилась на своей игре. Это одна из прекрасных вещей, которые есть в теннисе: всегда есть время исправить ситуацию", — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.

Во втором круге Винус сыграет с француженкой Ализе Корне.

«Отличие от моей первой соперницы в том, что Ализе — правша. Пожалуй, мы увидим вращения, к которым я более привычна. Конечно, она умеет играть в теннис и добивалась отличных результатов. Но я буду больше сосредоточена на своих действиях», — сказала Уильямс.