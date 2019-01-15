Гаврилова: после первого сета я перестала играть в свой теннис

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова прокомментировала поражение в матче первого круга Australian Open с представительницей Словении Тамарой Зиданшек со счётом 5:7, 3:6.

«Пожалуй, после первого сета я перестала играть в свой теннис. Начала много ошибаться. В моей голове происходило много всего. Я не была уверена в своей форме на старте сезона. Чересчур много думала, и это сказалось на уверенности в себе.

Я играла не очень хорошо, но стоит признать, что у меня было много брейк-пойнтов, однако я их упустила. Думаю, решающее значение имела психология. Иногда я перебарщивала, а временами делала недостаточно», — приводит слова Гавриловой официальный сайт турнира.

За выход в третий круг Зиданшек поспорит с японкой Наоми Осакой.

Гаврилова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии