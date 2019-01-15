Уверенные победы Джоковича и А. Зверева — в обзоре 1-го круга Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович (1) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии добыл уверенную победу над представителем США Митчеллом Крюгером — 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Следующим соперником лидера посева станет француз Жо-Вильфрид Цонга.

Также стартовый раунд Australian Open преодолел немец Александр Зверев, посеянный под четвёртым номером. Он обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 6:4, 6:1, 6:4. Следующим соперником Зверева станет Жереми Шарди из Франции.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

Видео доступно на "Чемпионате".