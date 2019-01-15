Янчук: не увидел настоящей готовности россиян на AO, их проигрыши расстраивают

Тренер по теннису Виктор Янчук подвёл итоги выступления российских спортсменов в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Первый круг для наших теннисистов и теннисисток оценю неоднозначно, проигрыши нас очень расстраивают. Это, конечно, начало сезона, и всё впереди, но настоящей готовности я не увидел. У мужчин Рублёв оступился, у девушек Макарова и Касаткина. Что касается Даши, то хочется, чтобы она в этом сезоне была позубастее и научилась с самого начала давить своим авторитетом на соперниц.

Правило супер-тай-брейка? Оно абсолютно нормальное и не противоречит каким-либо правилам, просто сет немного удлинился. Если углубиться, то первый тай-брейк был вообще до пяти очков и разрыва в одно очко, лотерея. Потом пришли к общему мнению, что будет лучше семь очков при разрыве в два. Теннис всегда нуждается в изменении правил, в том числе и в счёте. Данное правило должно привести к обновлению игры и большему интересу к ней со стороны зрителей», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.