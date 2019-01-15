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Россия и Франция делят третье место по числу теннисистов, вышедших во 2-й круг

Россия и Франция делят третье место по числу теннисистов, вышедших во 2-й круг
Теннис / Australian Open 2019

На Открытом чемпионате Австралии завершились матчи первого круга. США сохранили максимальное число своих представителей — в следующий раунд соревнований прошли 15 спортсменов (6 — у мужчин и 9 — у женщин) из 31, которые были заявлены на турнир.

На втором месте идут австралийцы — во второй круг пробились 10 представителей из 22. Россия и Франция делят третье место — у обеих стран первый раунд преодолели по 8 теннисистов. Среди россиян борьбу на Australian Open продолжают Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Мария Шарапова, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии у мужчин является швейцарец Роджер Федерер, у женщин — датчанка Каролина Возняцки.

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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