Волевая победа Халеп, поражение Азаренко — в обзоре 1-го круга Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, пробилась во второй раунд, обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. Следующей соперницей 27-летней теннисистки станет американка Софья Кенин.

Во второй круг вышла и японка Наоми Осака, которая в двух партиях выиграла у Магды Линетт из Польши — 6:4, 6:2. За выход в третий круг раунда соревнований четвёртая ракетка мира поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.

Уже после первого круга покинула турнир белорусская теннисистка Виктория Азаренко. В трёх сетах она проиграла немке Лауре Зигемунд со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6.

Действующей победительницей Australian Open является датчанка Каролина Возняцки.

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