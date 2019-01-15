Донской: физически был готов на все пять сетов, чувствовал себя отлично

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал победу над сербом Ласло Джере со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Чувствовал себя отлично. Физически был готов на все пять сетов. Немного беспокоила правая нога, но она даёт о себе знать с давних времён. Казалось, что устану, однако всё было хорошо.



Во время предсезонной подготовки был в Таиланде, как и всегда. Михаил Южный успел подъехать, вместе потренировались с ним один раз. Подготовка не изменилась. «Предсезонка» была хорошая, в общей сложности где-то пять недель», — заявил Донской в интервью Eurosport.

За право выйти в третий круг Australian Open Донской сразится с сербом Филипом Краиновичем.

Видео доступно на «Чемпионате».