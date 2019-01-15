Кирьос: у Раонича невероятная подача, никогда такой не видел

Австралийский теннисист Ник Кирьос, проигравший канадцу Милошу Раоничу со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 4:6 в первом круге Australian Open, отметил фантастическую игру своего соперника.



«Не думаю, что я проиграл из-за колена. Милош играл фантастически. У него невероятная подача, никогда такой не видел. Я просто ходил из одной стороны в другую, пытался реагировать, гадать. Но он поймал такой темп на подаче, что я ничего не мог сделать. Раонич оказался слишком хорош. В ключевых розыгрышах он был максимально сосредоточен.



Смог бы Милош в такой форме обыграть любого? Нет. Думаю, есть игроки, которые намного лучше меня. Такие теннисисты, как Федерер, могут нейтрализовать его мощные подачи. Но да, он бы у многих смог выиграть.



Не могу сказать, что я плохо играл. Я боролся. Наверное, выиграл бы у 75 процентов игроков основной сетки. Однако игра Милоша была устрашающей», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019 Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.