Осака: первое место в рейтинге WTA никогда не было моей главной целью

Японская теннисистка Наоми Осака после победы над представительницей Польши Магдой Линетт со счётом 6:4, 6:2 в первом круге Australian Open отметила, что для неё первое место в рейтинге WTA не является самоцелью.

За выход в третий круг Осака поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.

«Никогда не смотрела игры с участием Зиданшек. Думаю, мне нужно будет проанализировать много её матчей, чтобы понять, как мне лучше действовать на корте.

Многие люди говорят, что рейтинг WTA может возглавить кто-то из топ-10. Но это не является моей целью. Просто хочу хорошо сыграть на этом турнире, а какой будет потом мой рейтинг — посмотрим. Я никогда сильно не переживала по этому поводу», — приводит слова Осаки официальный сайт турнира.

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