Ольховский: поражение Касаткиной на Australian Open совершенно необъяснимо

Российский теннисист Андрей Ольховский оценил выступления соотечественниц Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Касаткина проиграла швейцарке Тиме Бачински со счётом 3:6, 0:6 и покинула турнир, а Шарапова прошла во второй круг, разгромив представительницу Великобритании Хэрриет Дарт — 6:0, 6:0.

«Шарапова сыграла уверенно, а Дарт, наверное, переволновалась, допускала много ошибок. Мария не дала шансов сопернице взять даже гейм. Эта победа не сенсационна. Мы всегда ожидаем от Марии самых высоких результатов.

Первый круг показал: она сейчас неплохо готова, провела хороший матч. Посмотрим, что будет дальше, потому что британская соперница — не из самых сильных. В данном случае матч первого круга не является показательным. Когда конкурент у Маши будет более серьёзным, мы увидим, на что можем рассчитывать.

Если же говорить о поражении Дарьи Касаткиной, то оно совершенно необъяснимо. По крайней мере, для меня, в том числе эмоционально. Это провал, который со стороны не объяснишь. Дарья сама должна понять, что, как и почему. Для Касаткиной был не лучший день. Уверенность приходит постепенно. Иногда нужно пройти через такие поражения, чтобы дальше стать сильнее», — приводит слова Ольховского «Московский комсомолец».