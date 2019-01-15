Азаренко расплакалась на пресс-конференции и попросила немного поддержки

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сдержала слёз после проигрыша представительнице Германии Лауре Зигемунд со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6 в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Бывшая первая ракетка мира выступила на Australian Open впервые с 2016 года.

«Извините. Я прошла в своей жизни через многое. Порой спрашиваю себя: «Зачем мне всё это?» Но, думаю, все эти трудности делают меня сильнее. Хочу в это верить. Буду бороться. Иногда мне нужно лишь чуть-чуть терпения, времени и немного поддержки», — заявила Азаренко на пресс-конференции.

Действующей победительницей Australian Open является датчанка Каролина Возняцки. Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 26 января.

Видео доступно в «твиттере» SuperTennis TV.