Раонич: в 2019 году хочу вернуться на Итоговый чемпионат ATP

Канадский теннисист Милош Раонич ответил на вопросы журналистов после победы над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Его следующим соперником станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка.

«Я хорошо подавал и был эффективным. Я работал над этим в межсезонье и держал высокий процент первой подачи. Было немного ситуаций, когда я испытывал трудности. Но когда становилось немного волнительно, я просто хорошо делал свою работу.

Не помню, чтобы раньше у меня были такие тяжёлые соперники в первых двух раундах ТБШ. Что есть, то есть. Я должен беспокоиться о себе и хорошо сыграть.

Конкретная цель на этот год? Я бы хотел вернуться на Итоговый чемпионат ATP", — цитирует Раонича официальный сайт Australian Open.