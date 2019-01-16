Камельзон: после дисквалификации Шараповой пока не удаётся достичь стабильности

Член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон оценил перспективы россиянки Марии Шараповой на Australian Open 2019.

«Шарапова может пройти далеко, но сейчас трудно оценивать её шансы на победу в турнире. После дисквалификации Марии пока не удаётся достичь стабильности в игре. Во многом это происходит из-за травм. Есть надежды на успех в нынешнем году, но не уверен, что этого стоит ждать именно сейчас, в январе.

Что касается остальных наших девушек, то им предстоят встречи с очень серьёзными соперницами. Поэтому любая их победа будет расцениваться как отличный результат. В этом смысле вся надежда у нас среди женщин возлагалась на Касаткину», — приводят слова Камельзона «Известия».

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шарапова сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.