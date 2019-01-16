Гарсия и Стивенс пробились в третий раунд Australian Open

Французския теннисистка Каролин Гарсия (19) добилась права выступить в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв австралийку Зои Хивз, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Каролин 5 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 16 виннеров и 16 ошибок.

За выход в следующий раунд соревнований француженка поспорит либо с Даниэль Коллинз, либо с Сачией Викери.

Ещё в одном матче американка Слоан Стивенс (5) обыграла венгерку Тимю Бабош — 6:3, 6:1. В третьем круге Стивенс встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич (31), которая в двух сетах одолела спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:4, 7:5.