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Гарсия и Стивенс пробились в третий раунд Australian Open

Гарсия и Стивенс пробились в третий раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Французския теннисистка Каролин Гарсия (19) добилась права выступить в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв австралийку Зои Хивз, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Каролин 5 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 16 виннеров и 16 ошибок.

За выход в следующий раунд соревнований француженка поспорит либо с Даниэль Коллинз, либо с Сачией Викери.

Ещё в одном матче американка Слоан Стивенс (5) обыграла венгерку Тимю Бабош — 6:3, 6:1. В третьем круге Стивенс встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич (31), которая в двух сетах одолела спортсменку из Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:4, 7:5.

16 января 2019 года, среда. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Зои Хивз
Зои Хивз
225
Австралия
3:6
3:6
 
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
19
Франция
16 января 2019 года, среда. 03:15 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
5
США
6:3
6:1
 
Тимя Бабош
Тимя Бабош
66
Венгрия
16 января 2019 года, среда. 03:05 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
Маркета Вондроушова
72
Чехия
4:6
5:7
 
Петра Мартич
Петра Мартич
32
Хорватия
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