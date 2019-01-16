Павлюченкова одолела Бертенс и вышла на Саснович на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс (9) – 3:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 48 минут. На счету Анастасии 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. У её соперницы 7 эйсов, 4 двойных ошибки и 3 брейка из 4.

В третьем круге россиянка встретится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, которая в двух сетах обыграла Анетт Контавейт (20) из Эстонии — 6:3, 6:3.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.