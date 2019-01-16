Циципас сыграет с Басилашвили в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии

Греческий теннисист Стефанос Циципас (14) преодолел барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии, обыграв представителя Сербии Виктора Троицки (Q) — 3:1 (6:3, 2:6, 6:2, 7-5).

Продолжительность поединка составила 2 часа и 40 минут. Циципас 14 раз подал навылет, допустил 2 двойных ошибки и реализовал 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка из 4.

В третьем круге Циципас встретится с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили (19), который в пяти сетах обыграл итальянца Стефано Травалью (Q) со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Марина Чилича.