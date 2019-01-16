Анисимова отдала лишь два гейма Цуренко во втором круге Australian Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг Australian Open, обыграв представительницу Украины Лесю Цуренко (24) – 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 54 минуты. На счету Анисимовой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 10. У её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк из 5.

В третьем круге американка встретится с победительницей противостояния Кэйти Бултер (Великобритания) – Арина Соболенко (11, Беларусь).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.