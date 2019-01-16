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Барти вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Саккари

Барти вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Саккари
Теннис / Australian Open 2019

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под 15-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Хозяйка кортов 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету китаянки ни одного эйса, 9 виннеров и 18 неточностей.

За выход в четвёртый круг Барти поспорит с Марией Саккари из Греции, которая победила австралийку Астру Шарму (Q) со счётом 6:1, 6:4.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

16 января 2019 года, среда. 05:15 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
15
Австралия
6:2
6:3
 
Ван Яфань
Ван Яфань
65
Китай
16 января 2019 года, среда. 06:10 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Астра Шарма
Астра Шарма
232
Австралия
1:6
4:6
 
Мария Саккари
Мария Саккари
43
Греция
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