Барти вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Саккари

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под 15-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.



Хозяйка кортов 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету китаянки ни одного эйса, 9 виннеров и 18 неточностей.



За выход в четвёртый круг Барти поспорит с Марией Саккари из Греции, которая победила австралийку Астру Шарму (Q) со счётом 6:1, 6:4.



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Барти стартовала на Открытом чемпионате Австралии с победы над Кумкхум