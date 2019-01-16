Бердых одолел Хасе и вышел на Шварцмана на Australian Open

Чешский теннисист Томаш Бердых в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя Нидерландов Робина Хасе — 6:1, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Бердыха 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 7. Хасе отметился 4 подачами навылет и 2 двойными ошибками.

Следующим соперником Бердыха станет представитель Аргентины Диего Шварцман (18), который в пяти сетах обыграл американца Дениса Кудлу — 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4.

Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал итальянец Андреас Сеппи, не испытавший проблем в матче против австралийца Джордана Томпсона — 6:3, 6:4, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.