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Бердых одолел Хасе и вышел на Шварцмана на Australian Open

Бердых одолел Хасе и вышел на Шварцмана на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Чешский теннисист Томаш Бердых в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя Нидерландов Робина Хасе — 6:1, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Бердыха 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 7. Хасе отметился 4 подачами навылет и 2 двойными ошибками.

Следующим соперником Бердыха станет представитель Аргентины Диего Шварцман (18), который в пяти сетах обыграл американца Дениса Кудлу — 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4.

Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал итальянец Андреас Сеппи, не испытавший проблем в матче против австралийца Джордана Томпсона — 6:3, 6:4, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

16 января 2019 года, среда. 04:55 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Томаш Бердых
Томаш Бердых
57
Чехия
6:1
6:3
6:3
 
 
Робин Хасе
Робин Хасе
58
Нидерланды
16 января 2019 года, среда. 03:10 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
Денис Кудла
62
США
4:6
5:7
6:3
7:6
4:6
Диего Шварцман
Диего Шварцман
16
Аргентина
16 января 2019 года, среда. 04:30 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Джордан Томпсон
Джордан Томпсон
72
Австралия
3:6
4:6
4:6
 
 
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
35
Италия
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