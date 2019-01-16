Стивенс: я словно пытаюсь покорить места, в которых играла ужасно

Американка Слоан Стивенс прокомментировала победу над венгеркой Тимей Бабош во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:1.

«Это был непростой матч. Сложно играть с соперницей, которая так здорово подаёт. Я очень рада победе. Учитывая то, что я долго не могла выиграть здесь ни одного матча, пока всё отлично. Я словно пытаюсь покорить места, в которых играла ужасно. Сначала Азия, теперь Австралия. Я здорово сыграла в первом круге и сегодня. Когда мы играли на юниорских турнирах, то дружили с Тимей и много тренировались вместе», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

В третьем круге Стивенс встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

«Кажется, раньше мы не встречались. Но помню, что мы тренировались вместе в Риме в прошлом году. Петра — отличная теннисистка. Я видела её игры. Она мощно подаёт. Надеюсь сыграть хорошо. Первые два матча я также провела с соперницами, у которых очень сильная подача. Мне нужно выйти на корт и выполнить свой план на игру», — сказала Слоан.

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