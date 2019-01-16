Гаспарян и Гаврилова победили Панову и Зигемунд на старте Australian Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Австралии Дарья Гаврилова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли россиянку Александру Панову и немку Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Маргарита и Дарья 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Гаспарян и Гаврилова поспорят с победительницами матча Аманда Анисимова (США)/Даниэль Коллинз (США) — Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения, 9).

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.