Федерер обыграл Эванса и вышел в третий круг Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер (3) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии добыл победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Федерера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 5. Эванс отметился 4 подачами навылет и реализацией 1 брейк-пойнта. Двойных ошибок британец не допустил.
Следующим соперником третьего номера посева станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция, 30) — Тейлор Фритц (США).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.
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В третий день в Мельбурне свои матчи проведут Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко, Павлюченкова и другие.